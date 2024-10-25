В сети написали, что сотрудники ТЦК "избили немецкого волонтера". В полиции отреагировали

В сети появилась информация о якобы избиении немецкого волонтера сотрудниками ТЦК в Черновицкой области. В полиции рассказали об инциденте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкий областной ТЦК и СП в Facebook и патрульную полиции Черновицкой области в Facebook .

Слухи об избиении

Сегодня, 25 октября, Telegram-каналы начали распространять информацию, что в Черновицкой области произошла драка с участием сотрудников ТЦК.

Инцидент начался с того, что сотрудники военкомата остановили на блокпосте грузовики, на котором один украинский и трое немецких волонтеров "возвращались в восточных регионов, где раздавали гуманитарную помощь".

Внимание сотрудников ТЦК привлек украинец и они якобы начали на него давить. В ситуацию вмешался немец - ему "брызнули баллончиком в глаза, избили и оставили лежать без сознания".

Реакция ТЦК

В Черновицком областном ТЦК и СП заверяют, что информация о якобы избиении гражданина Германии является неправдивой.

"Представители ТЦК и СП не предпринимали никаких противоправных действий в отношении иностранного волонтера", - добавили там.

Детали от полиции

В свою очередь полиция раскрыла детали инцидента. По информации правоохранителей, около 06:00 они остановили автомобиль Mercedes. Во время проверки документов выяснилось, что водитель - гражданин другой страны, а пассажир находится в розыске за уклонение от мобилизации. В военкомат ехать мужчина отказался.

На месте проверки остановился еще один автомобиль Mercedes, откуда вышли два гражданина другой страны. Они начали "препятствовать действиям полицейских".

"Инспекторы объяснили, что происходит, и сообщили, что они мешают действиям полиции. Один из мужчин начал вести себя агрессивно, на замечания не реагировал. Патрульные применили к нему слезоточивый газ, наручники и задержали его", - добавили в полиции.

Относительно иностранца составили административный протокол по ст. 185 КУоАП (злобное неповиновение законному распоряжению работника полиции). Правоохранители заметили, что мужчине стало плохо и они вызвали медиков и "положили в стабильное боковое положение".

"Скорая" прибыла через несколько минут, мужчину госпитализировали. В больнице его осмотрели, а затем отпустили.

В то же время пассажира все же доставили в ТЦК. На него составили протокол по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации).

Руководство управления патрульной полиции в Черновицкой области тщательно проверит обстоятельства инцидента. Инициировано служебное расследование.