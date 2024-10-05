В сети написали о самоубийстве командира 186-го отдельного батальона: что говорит бригада

В частности, военные подтвердили смерть командира 186 отдельного батальона. Они отметили, что Гриб был предан военному делу и своей стране, заботился о личном составе и не стоял в стороне от проблем своего военного коллектива.

"Светлая память воину-защитнику, соболезнования родным и близким военнослужащего. Обстоятельства гибели Игоря Гриба выясняются, проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.

Бригада напомнила, что о боевом пути их войск известно немало. В частности, личный состав бригады принимал непосредственное участие в освобождении Николаевской и Херсонской областей, а с ноября 2022 выполнял боевые задачи по защите побережья реки Днепр и островов Херсонской области.

"Поэтому должны все понять, и дать время руководству бригады и командованию, разобраться в сложившихся обстоятельствах в военном коллективе и решить все проблемные вопросы для дальнейшего выполнения личным составом боевых задач. Будем в дальнейшем информировать", - добавили военные.