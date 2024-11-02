В сети распространяется видео о смерти задержанного ТЦК мужчины в Сарнах: полиция отреагировала

Вчера в Сарнах Ровенской области сотрудники полиции задержали мужчину. Сегодня сетью распространяется информация о его смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Задержание мужчины в Сарнах

Патрульная полиция Ровенской области сообщила, что вчера в Сарнах инспекторы во время пешего патрулирования получили сообщение о конфликте. В ходе проверки документов выяснилось, что один из участников конфликта находится в розыске.

Когда ему предложили проехать в Сарненский РТЦК для уточнения данных, он начал вести себя агрессивно и пытался покинуть место происшествия. На неоднократные предупреждения не реагировал, так что патрульные решили его задержать для составления соответствующих админматериалов.

После этого мужчина пожаловался на плохое самочувствие, ему вызвали скорую. Однако по словам врача, по дороге в медицинское учреждение гражданин начал громыхать в дверь и требовать, чтобы медики его отпустили, потому что он хорошо себя чувствует. Мужчина написал отказ от госпитализации и убежал в неизвестном направлении.

Информация о смерти задержанного

Белошицкий сегодня сообщил, что по ряду пабликов забрасывается информация под отрицательными заголовками, что смерть задержанного ТЦК и полицией мужчина в Ровенской области.

"Данная информация не соответствует действительности, а детали этого события еще вчера были сообщены официальными источниками. Задерживаемый мужчина жив и сегодня общался с представителями правоохранительных органов. Не поддавайтесь манипуляциям, проверяйте информацию", - подчеркнул он.