Merck просить схвалити використання таблеток від COVID в ЄС

Merck повідомила, що якщо препарату буде дано "зелене світло", він стане першим препаратом для лікування COVID, який не потрібно вводити за допомогою голок.

У компанії повідомили, що таблетки вдвічі скоротили число госпіталізацій і смертей серед пацієнтів з ранніми симптомами COVID.

Результати дослідження були настільки хорошими, що незалежні медичні експерти, які спостерігали за ходом випробувань, рекомендували припинити їх достроково.

Противірусна таблетка, яку люди могли б приймати вдома для зменшення симптомів і прискорення одужання, може виявитися революційною, полегшити важке навантаження на лікарні і допомогти стримати спалахи в бідних країнах зі слабкою системою охорони здоров'я.

Це також зміцнило б двосторонній підхід до пандемії: лікування за допомогою ліків і профілактика, в першу чергу за допомогою вакцинації.