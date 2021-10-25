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Merck просить схвалити використання таблеток від COVID в ЄС

Автор: Валерія Поліщук

Фармацевтична компанія Merck заявила, що вона попросила Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалити її таблетку для лікування COVID. EMA почав прискорений процес ліцензування Молнупіравіру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Merck повідомила, що якщо препарату буде дано "зелене світло", він стане першим препаратом для лікування COVID, який не потрібно вводити за допомогою голок.

У компанії повідомили, що таблетки вдвічі скоротили число госпіталізацій і смертей серед пацієнтів з ранніми симптомами COVID.

Результати дослідження були настільки хорошими, що незалежні медичні експерти, які спостерігали за ходом випробувань, рекомендували припинити їх достроково.

Противірусна таблетка, яку люди могли б приймати вдома для зменшення симптомів і прискорення одужання, може виявитися революційною, полегшити важке навантаження на лікарні і допомогти стримати спалахи в бідних країнах зі слабкою системою охорони здоров'я.

Це також зміцнило б двосторонній підхід до пандемії: лікування за допомогою ліків і профілактика, в першу чергу за допомогою вакцинації.

Раньше Merck запросила дозвіл на використання таблеток в США.

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