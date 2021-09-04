Mercedes зробив одяг з перероблених подушок безпеки

В цьому році виповнюється півстоліття з помента отримання патенту на подушку безпеки і 40 років з тих пір, як Mercedes-Benz запропонував першу надувну подушку безпеки в якості опції на седані S-класу серії W126.

Системи пасивної і активної безпеки дуже важливі для копанні, тому було вирішено відзначити ювілей вельми незвичайним способом - створенням лінії одягу, виконаної з перероблених подушок безпеки. І так, одяг ... надувається!

Для створення капсульноъ колекцыъ Mercedes запросив знаменитого американського модельєра Херона Престона, який відомий як пропагандист екологічності, новаторства і сталого розвитку. Престон придумав концептуальну колекцію Airbag - три образи чоловічого та жіночого одягу, створених з використанням перероблених подушок безпеки.

В оформленні одягу використані візерунки і кольори, які нагадують про безпеку автомобіля. Деякі деталі містять червоне, помаранчеве і чорне маркування, а також текст, який можна знайти на автомобілях і манекенах для краш-тестів - наприклад, кола, розділені на контрастні кольорові частини.

Для ще більшої схожості з подушками безпеки і відображення принципу їх дії Престон сховав всередині пристосування, які дозволяють надувати одяг.

Mercedes обрав Престона не тільки за його авангардний дизайн, але і за його прагнення з 2016 року використовувати в своєму бізнесі менш руйнівні для навколишнього середовища методи і матеріали. Сьогодні це один з небагатьох брендів вуличного одягу, який приділяэ пріоритетну увагу сталому розвитку бізнесу.

Як відзначають в компанії, дизайнерські концепції Престона будуть перетворені в ексклюзивні товари і незабаром будуть доступні в форматі раффла на платформі для перепродажу GOAT.