Mercedes зробив одяг з перероблених подушок безпеки

В ознаменування 50-річчя подушки безпеки і 40-річчя її впровадження в автомобілі компанія Mercedes-Benz у співпраці з дизайнером високої моди Хероном Престоном створила нову лінію одягу з перероблених подушок безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Mercedes.
В цьому році виповнюється півстоліття з помента отримання патенту на подушку безпеки і 40 років з тих пір, як Mercedes-Benz запропонував першу надувну подушку безпеки в якості опції на седані S-класу серії W126.
Системи пасивної і активної безпеки дуже важливі для копанні, тому було вирішено відзначити ювілей вельми незвичайним способом - створенням лінії одягу, виконаної з перероблених подушок безпеки. І так, одяг ... надувається!
В оформленні одягу використані візерунки і кольори, які нагадують про безпеку автомобіля. Деякі деталі містять червоне, помаранчеве і чорне маркування, а також текст, який можна знайти на автомобілях і манекенах для краш-тестів - наприклад, кола, розділені на контрастні кольорові частини.
Mercedes обрав Престона не тільки за його авангардний дизайн, але і за його прагнення з 2016 року використовувати в своєму бізнесі менш руйнівні для навколишнього середовища методи і матеріали. Сьогодні це один з небагатьох брендів вуличного одягу, який приділяэ пріоритетну увагу сталому розвитку бізнесу.
Нагадаємо, раніше компанія Continental анонсувала свої передові розробки, які дозволять подушкам безпеки розкриватися швидше і точніше.