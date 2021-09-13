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Mercedes-Benz припиняє розробку нових гібридів

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Понеділок 13 вересня 2021 15:25
Mercedes-Benz припиняє розробку нових гібридів Фото: Mercedes-Benz E-Class (media.daimler.com)
Автор: Константин Широкун

Німецький автовиробник вирішив зупинити всі дослідницькі роботи в області нових гібридних автомобілів. Компанія остаточно зосередиться на електромобілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

Mercedes-Benz припинить інвестувати в розробку гібридних автомобілів нового покоління. Замість цього компанія зосередиться на більш простих і економічних електромобілях.

Маркус Шефер, керівник відділу розробки Mercedes-Benz у своєму інтерв'ю заявив, що дні самозаряджаються і підключаються гібридів від Mercedes-Benz полічені. Він переконаний, що складність наявності двох приводів в одному автомобілі – це їх вроджений недолік.

"Зрештою, дві трансмісії є тягарем для автомобіля", - сказав Шефер. "Однак це не означає, що ми ніколи не побачимо ще один новий гібридний Mercedes-Benz",- додав топ-менеджер.

"Інвестиції в ці технології зроблені чималі, тому ми їх використовуємо", - сказав Шефер. Дійсно, довгоочікуваний AMG Project One і нещодавно представлений GT 63 E Performance припускають, що в підключаються гібридах ще є певний потенціал. Як мінімум, п'ять-сім років в модельній лінійці компанії Mercedes-Benz гібридні автомобілі точно будуть присутні.

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