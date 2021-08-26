Mercedes-Benz представив Citan другого покоління

Компактний комерційний фургон Mercedes-Benz Citan другого покоління отримав кілька модифікацій, в тому числі - дизельні. В лінійці передбачено пасажирську і вантажну версії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz презентував новий Citan відразу з двома типами кузова – вантажний Panel Van і пасажирський Tourer. Як і попереднє покоління, новий Citan ділить платформу з Renault Kangoo. Від французького родича німецький фургон відрізняється переважно передньою і задньою частиною, бамперами, іншими дрібними деталями екстер'єру.
Новий Citan має довжину 4498 мм і колісну базу 2716 мм.у майбутньому Citan також отримає подовжену версію. Залежно від потреб клієнта, машина може мати одну, або дві бічні зсувні двері. Задні асиметричні двері мають кут відкриття в 180 градусів.
При наявності гнучкої перегородки Citan Panel Van може перевозити предмети довжиною до 3,05 м. Фургон готовий прийняти до 2900 літрів вантажу і може вмістити дві європалети в ряд.
Не забули німецькі інженери і про безпеку. Citan Tourer в стандартній комплектації оснащений сімома подушками безпеки. У Mercedes-Benz запевняють, що Citan отримав особливу настройку пружин, амортизаторів і стабілізаторів, щоб забезпечити відмінні від «Рено» ходові якості і більший комфорт.
Наступного року з'явиться електричний варіант під назвою eCitan, який зможе долати на одному заряді батареї до 285 км.ціни на пасажирську версію в Європі стартують з 23 800 євро. Продажі "Сітана" повинні початися вже цієї осені.
Нагадаємо, Renault показав туристичний варіант Trafic. Автомобіль доступний в чотирьох - і п'яти-конфігураціях. Покупці можуть вибрати кілька варіантів турбодизелів потужністю від 110 до 170 к. с.
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