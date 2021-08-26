Mercedes-Benz представив Citan другого покоління

Mercedes-Benz презентував новий Citan відразу з двома типами кузова – вантажний Panel Van і пасажирський Tourer. Як і попереднє покоління, новий Citan ділить платформу з Renault Kangoo. Від французького родича німецький фургон відрізняється переважно передньою і задньою частиною, бамперами, іншими дрібними деталями екстер'єру.

Новий Citan має довжину 4498 мм і колісну базу 2716 мм.у майбутньому Citan також отримає подовжену версію. Залежно від потреб клієнта, машина може мати одну, або дві бічні зсувні двері. Задні асиметричні двері мають кут відкриття в 180 градусів.

При наявності гнучкої перегородки Citan Panel Van може перевозити предмети довжиною до 3,05 м. Фургон готовий прийняти до 2900 літрів вантажу і може вмістити дві європалети в ряд.

Не забули німецькі інженери і про безпеку. Citan Tourer в стандартній комплектації оснащений сімома подушками безпеки. У Mercedes-Benz запевняють, що Citan отримав особливу настройку пружин, амортизаторів і стабілізаторів, щоб забезпечити відмінні від «Рено» ходові якості і більший комфорт.

Всі силові агрегати новинки відповідають нормам викидів Євро-6D. Citan доступний з двома чотирициліндровими двигунами - 1,5-літровим дизельним і 1,3-літровим бензиновим. Дизель пропонується в трьох варіантах потужності: на 75, 95 і 116 сил. Бензиновий двигун має дві версії - на 102 і 131 силу.

Наступного року з'явиться електричний варіант під назвою eCitan, який зможе долати на одному заряді батареї до 285 км.ціни на пасажирську версію в Європі стартують з 23 800 євро. Продажі "Сітана" повинні початися вже цієї осені.