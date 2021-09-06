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Mercedes-Benz показав електричний E-Class: у машини ім'я EQE і дизайн в стилі флагманського EQS

Автор: Константин Широкун

Електричний аналог седана Mercedes-Benz E-Class назвали EQE. Електромобіль готується до серійного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Mercedes-Benz.

Електричний седан Mercedes-Benz EQE був представлений на заході для преси напередодні Мюнхенського автосалону. Чотиридверний електромобіль буде конкурувати з бестселером цього класі Tesla Model S, а також з майбутнім Audi A6 e-tron.

Попри те, що електроседан від Mercedes-Benz з'явився майже через десять років після Tesla, він зумів випередити інших гравців з німецької великої трійки. Седан EQE отримав купеподібний профіль.

Новинка має довжину в 4934 мм, при цьому колісна база дорівнює 3100 мм, що є рекордним показником в класі. Поки публіці представлена єдина версія електромобіля EQE 350. Але вже зараз опціонально на машину можна встановити пакет аксесуарів AMG Line, в який входять інші бампери та колеса більшого розміру, а також спортивні ковшоподібні сидіння та інші елементи обробки салону з ДНК AMG.

В інтер'єрі переважає великий мультимедійний комплекс Mbux Hyperscreen, який дебютував на EQS. Скляний простір об'єднує три окремі екрани в цілісний блок, що займає майже все торпедо. EQE опціонально оснащується адаптивною пневматичною підвіскою і чотирма керованими колесами.

Mercedes-Benz EQE 350 оснащений тяговою батареєю ємністю 90,6 кВт•ч. Силова установка складається з одного електродвигуна потужністю 288 к.с. і максимальним крутним моментом 530 Нм. Вся тяга передається на задню вісь. Повнопривідна модифікація 4Matic з додатковим електродвигуном на передній осі стане доступна пізніше.

На одному заряді батареї електричний седан може проїхати близько 660 км, і при наявності швидкої зарядки зарядитися від 10 до 80 відсотків за 31 хвилину. Серійний випуск машини повинен початися в середині 2022 року на заводі компанії в Бремені.

Раніше ми писали, що представлений перший електричний Maybach. Концептуальний Mercedes-Maybach EQS є передвісником серійного електричного кросовера.

Також повідомлялося, що ціни на нові автомобілі за 20 років зросли на 63%. Автомобілі B-сегмента подорожчали за той же період на 59 відсотків.

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Автомобільний ринок