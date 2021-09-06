Mercedes-Benz показав електричний E-Class: у машини ім'я EQE і дизайн в стилі флагманського EQS

Електричний аналог седана Mercedes-Benz E-Class назвали EQE. Електромобіль готується до серійного виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Mercedes-Benz.
Електричний седан Mercedes-Benz EQE був представлений на заході для преси напередодні Мюнхенського автосалону. Чотиридверний електромобіль буде конкурувати з бестселером цього класі Tesla Model S, а також з майбутнім Audi A6 e-tron.
На одному заряді батареї електричний седан може проїхати близько 660 км, і при наявності швидкої зарядки зарядитися від 10 до 80 відсотків за 31 хвилину. Серійний випуск машини повинен початися в середині 2022 року на заводі компанії в Бремені.
Раніше ми писали, що представлений перший електричний Maybach. Концептуальний Mercedes-Maybach EQS є передвісником серійного електричного кросовера.
Також повідомлялося, що ціни на нові автомобілі за 20 років зросли на 63%. Автомобілі B-сегмента подорожчали за той же період на 59 відсотків.