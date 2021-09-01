Mercedes-Benz Citan отримав версію з кроваттю та кухню

Mercedes-Benz Citan перетворили на кемпер, новинку офіційно представили на салоні автопричепів в Дюссельдорфі. Citan отримав універсальні житлові модулі VanEssa. Кінцевий результат виглядає цілком практичним для кемпінгу. У салоні прописалися двоспальне ліжко, безліч відсіків для зберігання речей і знімна задня міні-кухня.

Новий Citan довжиною 4498 мм і колісною базою 2716 мм послужив ідеальною базою для нового проекту. Компанія вже пропонує туристичні варіанти Marco Polo більших моделей Vito і V-Class.

Кемпер заснований на пасажирському виконанні Citan Tourer. Задній кухонний модуль включає в себе вбудовану газову плиту, єдину систему з 13-літровим резервуаром для води, 31-літровий компресорний холодильник і багато місця для столових приладів, посуду, каструль, сковорідок та інших приладдя в ящиках.

Модуль важить близько 60 кг, і його можна встановити або зняти за лічені хвилини, що дозволяє використовувати Citan також в якості звичайного пасажирського автомобіля.

Крім кухні, Citan оснащений спальною системою VanEssa, яка по суті являє собою двоспальне розкладне ліжко. Матрац розділений на три частини, які можуть поміститися в багажнику над кухонним модулем, що дозволяє повністю використовувати задні сидіння. У зібраному вигляді вони утворюють ліжко 115х189 мм.

Mercedes-Benz Citan Camper експонується на виставці Caravan Salon Düsseldorf. Модель піде в серію в 2022 році.