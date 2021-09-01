Mercedes-Benz Citan отримав версію з кроваттю та кухню

Пасажирський Mercedes-Benz Citan другого покоління, що нещодавно відсвяткував світову прем'єру, отримав нову версію. Це кемпер, оснащений складаний ліжком і кухнею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-сайт Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz Citan перетворили на кемпер, новинку офіційно представили на салоні автопричепів в Дюссельдорфі. Citan отримав універсальні житлові модулі VanEssa. Кінцевий результат виглядає цілком практичним для кемпінгу. У салоні прописалися двоспальне ліжко, безліч відсіків для зберігання речей і знімна задня міні-кухня.
Модуль важить близько 60 кг, і його можна встановити або зняти за лічені хвилини, що дозволяє використовувати Citan також в якості звичайного пасажирського автомобіля.
Mercedes-Benz Citan Camper експонується на виставці Caravan Salon Düsseldorf. Модель піде в серію в 2022 році.
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