Mercedes-AMG показав свій найпотужніший автомобіль - і це гібрид
Кілька разів анонсований Mercedes-AMG GT 63 E Performance виявився найпотужнішим серійним авто підрозділу AMG.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-сайт Daimler.
Довгоочікуваний Mercedes-AMG GT 63 E Performance став найпотужнішим серійним автомобілем від Mercedes-AMG, не рахуючи дрібносерійного суперкара Project One.
Новий супергібрид став першим носієм силової установки E Performance, спеціально розробленої підрозділом Mercedes-AMG. У її складі - 4,0-літровий бензиновий двигун V8 з подвійним турбонаддувом та електромотор, розташований на задній осі.
Електродвигун об'єднано з двоступеневою коробкою передач і заднім диференціалом підвищеного тертя з електронним управлінням. У підсумку GT 63 E Performance розвиває 831 к.с. і 1400 Нм. Автомобіль також оснащено стартер-генератором потужністю 14 к.с.
Новинка розганяється від 0 до 100 км/год всього за 2,9 секунди, а максимальна швидкість перевищує 310 км/ч. Електродвигун живиться від акумулятора ємністю 6,1 кВт•год, який важить всього 89 кг. На чистій електротязі GT 63 E Performance має скромний запас ходу – всього 12 км.
Ключова особливість акумуляторної батареї - використання особливої охолоджувальної рідини, яка обтікає всі 560 осередків і охолоджує їх окремо. Приблизно 14 літрів рідини постійно циркулює в акумуляторі, і підтримує оптимальну температуру на позначці 45 градусів за Цельсієм.
Вже базова комплектація Mercedes-AMG GT 63 E Performance має пневмопідвіску AMG Ride Control + з автоматичним контролем рівня та адаптивним регульованим демпфуванням.
Автомобіль також оснащено карбон-керамічними гальмами з 420-міліметровими передніми дисками та шестипоршневими супортами, що працюють разом з 380-міліметровими задніми дисками з однопоршневими супортами.
Спеціально для нового супергібриду в AMG розробили нові 20- та 21-дюймові легкосплавні колеса в декількох колірних варіантах. Клієнти також можуть обрати пакети опцій AMG Night Package II або Night Package і Carbon Package.
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