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Запобіжний захід: Швеція також призупинила використання вакцини AstraZeneca

Новость на русском → Швеція, Вівторок 16 березня 2021 12:49
Запобіжний захід: Швеція також призупинила використання вакцини AstraZeneca Фото: вакцина AstraZeneca (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Уряд Швеції прийняв рішення про призупинення процесу вакцинації проти COVID-19 препаратом компанії AstraZeneca. Таке рішення прийнято у якість заходи безпеки через інформації про можливе утворення тромбів після використання даної вакцини.

Про це повідомляє Associated Press.

У Швеції очікують на висновки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) щодо вакцини AstraZeneca. EMA планує у четвер провести зустріч, на якій розглянуть ще раз висновку експертів з даного препарату.

"Це рішення є запобіжним заходом", - заявив головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл.

Нагадаємо, раніше ряд європейських країн призупинив використання вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів після її використання.

Раніше РБК-Україна писало, що ВООЗ відзначила запобіжний характер тимчасової відмови від використання вакцини AstraZeneca. При цьому сама компанія AstraZeneca запевнила, що її препарат є безпечним.

Зазначимо, раніше ЕМА спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів. При цьому 16 березня європейський регулятор розгляне інформацію про безпеку використанні вакцини і скликає на 18 березня позачергове засідання. На ньому буде ухвалено рішення про подальші дії.

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