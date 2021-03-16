Запобіжний захід: Швеція також призупинила використання вакцини AstraZeneca

Уряд Швеції прийняв рішення про призупинення процесу вакцинації проти COVID-19 препаратом компанії AstraZeneca . Таке рішення прийнято у якість заходи безпеки через інформації про можливе утворення тромбів після використання даної вакцини.

У Швеції очікують на висновки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) щодо вакцини AstraZeneca. EMA планує у четвер провести зустріч, на якій розглянуть ще раз висновку експертів з даного препарату.

Нагадаємо, раніше ряд європейських країн призупинив використання вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів після її використання.

Раніше РБК-Україна писало, що ВООЗ відзначила запобіжний характер тимчасової відмови від використання вакцини AstraZeneca. При цьому сама компанія AstraZeneca запевнила, що її препарат є безпечним.

Зазначимо, раніше ЕМА спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів. При цьому 16 березня європейський регулятор розгляне інформацію про безпеку використанні вакцини і скликає на 18 березня позачергове засідання. На ньому буде ухвалено рішення про подальші дії.