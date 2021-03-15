"Запобіжний захід": ще чотири країни ЄС призупиняють використання вакцини AstraZeneca

"Сьогодні ми приймаємо це рішення з обережністю", - сказала міністр охорони здоров'я Іспанії Кароліна Діас на прес-конференції, передає Reuters.

Вона зазначила, що є "рідкісні випадки, яких дуже мало, але вони є дуже значними та спонукали Іспанію приєднатися до інших країн, які обрали це запобіжне призупинення".

В Португалії аналогічне рішення назвали теж запобіжним. За словами чиновника, "призупинення" використання цієї вакцини було рекомендоване Генеральним управлінням охорони здоров'я та Національним управлінням з питань лікарських засобів Португалії "на основі принципу обережності в галузі охорони здоров'я" після виявлення "нових випадків серйозних побічних реакцій у кількох європейських країнах", передає expresso.pt.

Словенія також ухвалила запобіжне рішення щодо вакцини AstraZeneca, передає liberation. Міністр охорони здоров'я країни Янез Поклукар на прес-конференції заявив, що "прийняв рішення тимчасово припинити" використання вакцини AstraZeneca, щоб забезпечити якомога найвищий рівень безпеки для співгромадян.

Міністерство охорони здоров'я Кіпру заявило, що призупиняє щеплення вакциною AstraZeneca до висновку Європейського агентства з лікарських засобів, передає Reuters.

У своєму прес-релізі ВООЗ наголосила саме на запобіжному характері тимчасової відмови від використання вакцини AstraZeneca.

"ВООЗ відомо, що в якості запобіжного заходу кілька країн Європейського Союзу припинили використання конкретної партії вакцини AstraZeneca, що розповсюджується в ЄС, на основі повідомлень про рідкісні порушення згортання крові у осіб, які отримували вакцину з цієї конкретної партії. Це було здійснено як запобіжний захід, поки не завершиться повне розслідування", - йдеться в повідомленні ВООЗ.