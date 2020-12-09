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У мера Одеси підтвердили коронавірус

Автор: Дмитро Левицький

Міський голова Одеси Геннадій Труханов захворів на коронавірус. Після діагностування захворювання мер міста пішов на самоізоляцію.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Труханова, після підтвердження захворювання на COVID-19 він почувається непогано.

"Отримав позитивний тест на COVID-19. У зв'язку з чим йду на самоізоляцію - до одужання та отримання негативного результату. У будь-якому випадку залишаюся на зв'язку і буду в телефонному режимі регулювати роботу міських служб", - заявив він.

Нагадаємо, вчора коронавірус підтвердили у прем'єр-міністра Молдови Іона Кіку. Результат тесту, який главі уряду зробили після появи симптомів захворювання, виявився позитивним.

Також РБК-Україна писало, що днями на коронавірус захворів мер Львова Андрій Садовий. Очільник міста пішов на самоізоляцію та буде працювати онлайн.

Крім того, в кінці листопада глава парламенту Дмитро Разумков здав негативний тест на COVID-19 після декількох тижнів лікування.

Прогноз погоди
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Новини України ОдесаГенадій ТрухановКоронавірус