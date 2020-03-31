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У мера Монастириська підтвердили коронавірус

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 20:56
У мера Монастириська підтвердили коронавірус
Фото: Андрій Старух (facebook.com)

Андрій Старух проведе два тижні в самоізоляції

У мера міста Монастириська Тернопільської області Андрія Старуха підтвердили зараження коронавірусом. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

При цьому він додав, що разом з ним тест здавав його заступник - Андрій Гладиш, і його тест виявився негативним.

"Складно бути на передовій і залишитися повністю неушкодженим. Тільки що лабораторний аналіз підтвердив у мене позитивний результат на COVID-19. У мого заступника Андрія Гладиша, з яким ми разом здавали аналізи, результат негативний, він здоровий", - повідомив Старух.

При цьому він додав, що відчуває себе добре і у нього немає ніяких симптомів.

"Останній місяць почував себе добре, жодного разу не було ні підвищеної температури, ні інших симптомів. Дружина і син почувають себе нормально. Лікарі стверджують, що більшість із нас перенесе це захворювання не відчуваючи його", - додав він.

Він також повідомив, що проведе два тижні в самоізоляції і продовжить працювати.

Нагадаємо, станом на ранок 31 березня в Україні коронавірусом інфікувалися 549 громадян. 78 з них знаходяться у Тернопільській області.

Крім того, у Тернопільській області кілька медсестер написали заяви про звільнення після того, як 25 медиків заразилися коронавірусом. На даний момент у лікарні працює 10 лікарів та близько 15 медсестер.

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