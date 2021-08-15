RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Мера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинку

Автор: Сергій Пишкін

Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов знайдений мертвим у власному будинку. Чоловіка знайшли на порозі веранди у крові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Перший міський"

Тіло Павлова з пораненнями знайшли у його власному заміському будинку. Поруч з тілом знаходилась рушниця.

Наразі невідомо, чи це було вбивство, або ж самогубство. Подробиці смерті встановлюються.

Керівник партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович підтвердив смерть мера Кривого Рогу.

РБК-Україна звернулося до поліції Дніпропетровської області за коментарем, але поки агентство відповіді не отримало.

Фото: мер Кривого Рогу Костянтин Павлов знайдений застреленим (0564.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг