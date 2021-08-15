Мера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинку

Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов знайдений мертвим у власному будинку. Чоловіка знайшли на порозі веранди у крові.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Перший міський"
Тіло Павлова з пораненнями знайшли у його власному заміському будинку. Поруч з тілом знаходилась рушниця.
Наразі невідомо, чи це було вбивство, або ж самогубство. Подробиці смерті встановлюються.
Керівник партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович підтвердив смерть мера Кривого Рогу.
РБК-Україна звернулося до поліції Дніпропетровської області за коментарем, але поки агентство відповіді не отримало.