Мера Кривого Рогу знайшли застреленим, під ОП відбулися зіткнення, таліби захопили Афганістан: новини за вихідні

Мера Кривого Рогу знайшли мертвим, під Офісом президента відбулися зіткнення, рух "Талібан" взяв під контроль всю територію Афганістану. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 14-15 серпня, - в матеріалі РБК-Україна.

Мера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинку

Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов знайдений мертвим у власному будинку. Чоловіка знайшли на порозі веранди у крові. Поруч з тілом знаходилась рушниця.

Міністерство внутрішніх справ України розглядає три версії загибелі Павлова: самогубство, вбивство та необережне поводження зі зброєю. Президент Володимир Зеленський планує зібрати нараду з силовиками, щоб заслухати звіт щодо цього інциденту.

Таліби захопили Афганістан. Президент залишив країну

Рух "Талібан" взяв під контроль всю територію Афганістану. Уряд Афганістану погодився передати владу "Талібану", коли бойовики оточили Кабул.

Президент Афганістану Ашраф Гані Ахмадзай покинув країну. Наразі точно не відомо, куди саме вирушив лідер країни.

Україна евакуювала з Афганістану близько 80 осіб. США відправило війська для евакуації своїх громадян з Афганістану. Таліби взяли під контроль всі прикордонні переходи. Втекти з Афганістану можна лише повітрям.

На Говерлі знайшли 6-річного хлопчика, що загубився напередодні

У суботу, 14 серпня, ввечері на Говерлі пропав шестирічний Олексій Стефанцов, який пішов у похід разом зі своїми родичами. Щоб знайти дтину, до пошукових робіт були залучені 245 осіб, 25 одиниць техніки, 7 собаки та квадрокоптер. В результаті рятувальникам вдалося знайти дитину. Її стан розцінюється, як задовільний.

Олексія знайшли на горі Велика Космецтка, яка знаходиться на кордоні із Закарпаттям. Мати дитини одразу поговорила з ним по телефону.

Під Офісом президента сталися сутички. В хід пішли димові шашки та газ

В Києві сталися сутички на акції "Національного корпусу" під Офісом президента. В хід пішли димові шашки та сльозогінний газ. Сутички почалися через небажання пройти перевірку на відсутність небезпечних предметів.

В результаті постраждали сім поліцейських. Також травми отримали кілька співробітників Нацгвардії. Крім того, на акції побили журналіста.

Нагадаємо, 7 серпня лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький закликав усіх виходити на підтримку затриманих активістів.

Землетрус у Гаїті забрав життя: кількість жертв перевалила за тисячу

Потужний землетрус стався вранці 14 серпня в Гаїті. Поштовхи досягали магнітуди 7,2 та відчувалися по всій країні.

За останніми даними, землетрус забрав життя понад 1200 осіб. Зруйновано церкви, будинки, лікарні, школи, церкви, урядові та інші будівлі.

У Києві 23 та 24 серпня не будуть вакцинувати населення: причина

У Києві через святкування Дня незалежності України не будуть вакцинувати населення від коронавірусу. Центри вакцинації та пункти щеплення не будуть працювати 23 та 24 серпня.

Киянам, зокрема тим, кому потрібно отримати другу дозу, пропонують вакцинуватися 21-22 серпня. Вакцинація населення відновиться вже починаючи з 25 серпня.

Дощ і спека: синоптики розповіли про погоду в Україні

Погода в Україні 16 серпня буде дощовою в західних областях. На решті території країни без опадів. При цьому скрізь очікується спека.

Водночас погода в Україні скоро зміниться з приходом похолодання. Синоптики прогнозують, що до кінця серпня будуть "гойдалки", а в останню декаду літа очікується +20+24 градуси.