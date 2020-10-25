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Мер Стамбула заразився коронавірусом

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 25 жовтня, мер Стамбула (Туреччина) Екрем Імамоглу отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Наразі він почуває себе добре і розпочав лікування.

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Про це Екрем Імамоглу повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Спасибі всім, хто проявив інтерес. Бережіть своє здоров'я та будьте обережними", - наголосив Імамоглу.

Нагадаємо, сьогодні радник віце-президента США Марк Шорт заразися коронавірусом, що підвищує перспективу чергового спалаху захворювання в Білому домі.

Також РБК-Україна повідомляло, що напередодні президент Польщі Анджей Дуда отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Крім того, міністр закордонних справ Словенії Анже Логар заразився коронавірусом, через що глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс відправився на самоізоляцію.

Раніше повідомлялося, що голову міністерства закордонних справ Бельгії Софі Вілмс госпіталізували з коронавірусом. Вона знаходиться в реанімації.

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