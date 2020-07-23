Мер Слов'янська заразився коронавірусом

Фото: Вадим Лях (facebook.com)

Наразі міський голова перебуває під наглядом лікарів

Мер Слов'янська Вадим Лях заявив, що у нього виявили коронавірусну інфекцію COVID-19. Наразі його самопочуття хороше.

Про це Вадим Лях повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він зараз перебуває під наглядом лікарів.

"На превеликий жаль, аналіз показав позитивну реакцію - коронавірусом захворів. Самопочуття хороше", - сказав міський голова.

Нагадаємо, сьогодні голова Державного агентства розвитку туризму Маріанна Олеськів отримала позитивні результати тесту на коронавірус.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що міський голова Коломиї (Івано-Франківська область) Ігор Слюзар заразився коронавірусом.

Крім того, 12 червня коронавірус підтвердили у дружини президента Олени Зеленської, тоді у неї виявили двосторонню пневмонію.