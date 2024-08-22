RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мэр Ромнов получил подозрение за то, что избил секретаря горсовета

Фото: глава Роменского городского совета Олег Стогний (vk.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Председатель Роменского городского совета Олег Стогний избил секретаря горсовета, депутата Вячеслава Губаря. Правоохранители объявили ему подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокуратуры Сумской области.

Исполняющий обязанности руководителя Сумской областной прокуратуры Александр Коршун сегодня сообщил о подозрении главе одной из территориальных громад Сумской области по факту совершения насилия в отношении должностного лица.

По данным правоохранителей, 22 декабря прошлого года на рабочем месте во время спора, связанного со служебной деятельностью, глава громады несколько раз ударил секретаря совета.

Согласно заключению экспертизы пострадавшему причинены легкие телесные повреждения после которых он ушел на больничный.

Напомним, что это не первая стычка с участием мэра Ромнов.

Мы сообщали, что в начале года мэр города Ромны Олег Стогний подрался с начальником РВА Денисом Ващенко. Тогда чиновники поссорились из-за цветочных вазонов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьПрокуратура