Мэр Ромнов получил подозрение за то, что избил секретаря горсовета

Исполняющий обязанности руководителя Сумской областной прокуратуры Александр Коршун сегодня сообщил о подозрении главе одной из территориальных громад Сумской области по факту совершения насилия в отношении должностного лица.

По данным правоохранителей, 22 декабря прошлого года на рабочем месте во время спора, связанного со служебной деятельностью, глава громады несколько раз ударил секретаря совета.

Согласно заключению экспертизы пострадавшему причинены легкие телесные повреждения после которых он ушел на больничный.