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Мер Нью-Йорка звинуватив федеральну владу у повільних поставках COVID-вакцини

Автор: Даша Харченко

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що федеральна влада США діє "занадто повільно" у питанні постачання вакцини від коронавірусу в Нью-Йорк. Раніше повідомлялось, що, кампанія з вакцинації від коронавірусу в США відстає від графіка через проблеми з логістикою.

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Про це повідомляє Fox News.

За його словами, у місті можуть закінчитись запаси вакцин найближчим часом, адже напередодні щеплення були зроблені понад 26 тисячам людей.

"Федеральні структури діють занадто повільно в тому, що стосується доставки нам вакцини", - сказав Білл де Блазіо.

Нагадаємо, Консультативна рада Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність коронавірусної вакцини Moderna. Її можна використовувати людям від 18 років.

РБК-Україна писало, що в американському штаті Каліфорнія оголосили про другий підтверджений раз в країні нового штаму коронавірусу. Це є переконливим свідченням того, що інфекція широко поширюється в США.

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