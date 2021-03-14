ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Мер Ніцци закликав французьку владу дозволити "Супутник V"

Новость на русском → Франція, Неділя 14 березня 2021 03:49
Мер Ніцци закликав французьку владу дозволити "Супутник V" Фото: (twitter.com/cestrosi)
Автор: Даша Харченко

Мер французького міста Ніцца Крістіан Естрозі закликав владу надати йому дозвіл на ввезення в країну російської вакцини "Супутник V". Він хоче вакцинувати нею людей попри невизнання вакцини ЄС.

Про це він сказав у своєму Twitter.

За його словами, він хоче самостійно домовитись з Росією про постачання вакцини, адже "Ніцца – місто міжнародного значення".

"Прошу владу, що курує охорону здоров'я, дозволити мені зробити це", - зауважив Естрозі.

Раніше директор російського Центру імені Гамалії Олександр Гінзбург повідомив, що щеплення від коронавірусу вакциною "Супутник V" зробили 7 млн людей у світі. У Росії - 5,3 млн осіб.

Нагадаємо, тимчасова повірена у справах США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі Кортні Остріен заявила, що Росія підриває довіру до вакцин. Москва розповсюджує дезінформацію про вакцини, ефективність і безпека яких науково доведена.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Франція Вакцина Ницца вакцина від коронавірусу Коронавірус
NEWS
У ДТП на трасі під Одесою загинув поліцейський
У ДТП на трасі під Одесою загинув поліцейський
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації