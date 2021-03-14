Мер Ніцци закликав французьку владу дозволити "Супутник V"

Мер французького міста Ніцца Крістіан Естрозі закликав владу надати йому дозвіл на ввезення в країну російської вакцини "Супутник V". Він хоче вакцинувати нею людей попри невизнання вакцини ЄС.

Про це він сказав у своєму Twitter.

За його словами, він хоче самостійно домовитись з Росією про постачання вакцини, адже "Ніцца – місто міжнародного значення".

"Прошу владу, що курує охорону здоров'я, дозволити мені зробити це", - зауважив Естрозі.

Раніше директор російського Центру імені Гамалії Олександр Гінзбург повідомив, що щеплення від коронавірусу вакциною "Супутник V" зробили 7 млн людей у світі. У Росії - 5,3 млн осіб.

Нагадаємо, тимчасова повірена у справах США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі Кортні Остріен заявила, що Росія підриває довіру до вакцин. Москва розповсюджує дезінформацію про вакцини, ефективність і безпека яких науково доведена.