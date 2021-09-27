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Мер Миколаєва заборонив чиновникам та журналістам ходити у мерію без вакцинації або тесту

Автор: Дмитро Левицький

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що у мерію тепер не будуть пускати невакцинованих чиновників та журналістів. Потрапити у міськраду без щеплення можна буде лише за умови негативного ПЛР-тесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Новини N".

На сьогоднішній апаратній нараді Сенкевич попередив працівників міськради, що тепер у будівлю мерії можна буде потрапити лише показавши сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, або ж негативний ПЛР-тест, який діятиме 72 години.

Після цього мер міста звернувся до журналістів, зазначивши, що це нове правило буде поширюватися і на них.

Водночас Сенкевич не уточнив, чи будуть ці правила поширюватися на простих мешканців міста, які приходитимуть до мерії для вирішення власних питань та отримання послуг.

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