Мер Миколаєва заборонив чиновникам та журналістам ходити у мерію без вакцинації або тесту

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що у мерію тепер не будуть пускати невакцинованих чиновників та журналістів. Потрапити у міськраду без щеплення можна буде лише за умови негативного ПЛР-тесту.

На сьогоднішній апаратній нараді Сенкевич попередив працівників міськради, що тепер у будівлю мерії можна буде потрапити лише показавши сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, або ж негативний ПЛР-тест, який діятиме 72 години.

Після цього мер міста звернувся до журналістів, зазначивши, що це нове правило буде поширюватися і на них.

Водночас Сенкевич не уточнив, чи будуть ці правила поширюватися на простих мешканців міста, які приходитимуть до мерії для вирішення власних питань та отримання послуг.