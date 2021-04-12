Мер Міннеаполіса ввів комендантську годину через протести після вбивства афроамериканця

Мер американського міста Міннеаполіс Джейкоб Фрей ввів режим надзвичайного стану і комендантська година на тлі заворушень через вбивство афроамериканця Данте Райт офіцером поліції . Обмеження на переміщення не поширюються на представників ЗМІ, правоохоронців, працівників швидкої допомоги та інших служб.

Відзначається, що рішення про введення режиму НС і комендантської години було прийнято після масових протестів і заворушень, що спалахнули після смерті афроамериканця. Обмеження почнуть діяти з вечора понеділка з 19:00 за місцевим часом до 06:00 вівторка у всіх громадських місцях і на вулицях.

Від виконання комендантської години звільнені аварійні і рятувальні служби, бригади швидкої допомоги, представники ЗМІ та правоохоронці. Крім того, під його дії також не потрапляють жителі міста, які направляються на роботу, бездомні і ховаються від небезпеки.

Покаранням за порушення комендантської години стане штраф в одну тисячу доларів або арешт на 90 днів.