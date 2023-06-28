RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мэр Николаева призвал сделать запас еды и воды на случай теракта на ЗАЭС

Фото: мэр Миколаева Александр Сенкевич (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Николаева призывают сделать запас еды и воды на случай, если российские оккупанты устроят теракт на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича в комментарии местному изданию "ПН".

Он отметил, что вопрос эвакуации населения в случае теракта на ЗАЭС обсуждается на уровне государства. По его словам, направление эвакуации будет зависеть от розы ветров.

Мэр подчеркнул, что городские власти Николаева будут заниматься вывозом населения в глобальный пункт эвакуации. В случае катастрофы все действия объявят централизованно.

При этом Сенкевич призвал горожан быть готовыми и сделать запас пищи и воды на пять дней.

"Но уже сегодня можно сказать горожанам, что они должны иметь пятидневный набор питания и воды на всякий случай. Это уже можно готовить, чтобы он всегда был", - сказал мэр.

Что этому предшествовало

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты готовят теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что россияне уже подготовились к нему.

По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, россияне дополнительно заменяли Запорожскую АЭС, а именно бассейн-охладитель.

Глава МВД Игорь Клименко объяснил украинцам масштабы угрозы и рассказал, как защититься в случае теракта на ЗАЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевЗапорожская АЭС