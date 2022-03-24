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"Мер" Мелітополя і алмазна компанія: хто ще потрапив під санкції Британії проти Росії

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Лондон, Четвер 24 березня 2022 11:57
"Мер" Мелітополя і алмазна компанія: хто ще потрапив під санкції Британії проти Росії Фото: Британія ввела санкції проти "мера" Мелітополя і алмазної компанії (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 24 березня, Великобританія ввела санкції проти 65 російських компаній і осіб, які допомагають фінансувати війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Британії.

Так, під Британські санкції потрапила Галина Данильченко, яка була призначена Росією "мером" Мелітополя.

Це перший випадок, коли людина потрапила під санкції за співпрацю з російськими силами, що знаходяться в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також в санкційний список потрапила найбільша в світі алмазодобувна компанія "Алроса", Російські залізниці і оборонна компанія" Кронштадт", основний виробник російських безпілотників.

Крім того, під санкції також потрапили:

  • заступник голови правління ПАТ "Газпром" Олег Аксютін,

  • перший віце-президент "Роснефти" Дідьє Казіміро,

  • заступник голови правління і перший віце-президент з розвитку нафтогазового і морського бізнесу "Роснефти" Желько Руньє.

"У всіх, хто сьогодні потрапив під санкції, будуть заморожені активи у Великобританії, що означає, що жоден громадянин Великобританії або компанія не зможуть вести з ними справи, а особам, щодо яких діють заборони на поїздки, також заборонено подорожувати до Великобританії або з неї", - йдеться в повідомленні.

Нагадаемо, у санкційний список Британії потрапили глава російського "Сбербанку" і засновник банку "Тінькофф" Олег Тиньков.

Також Лондон ввів санкції проти ПВК"Вагнера". Їм доручено ліквідувати президента Володимира Зеленського.

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