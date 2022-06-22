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Мер Маріуполя назвав кількість вбитих росіянами мирних жителів: "цифра обережна"

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Маріуполь, Середа 22 червня 2022 12:11
Мер Маріуполя назвав кількість вбитих росіянами мирних жителів: "цифра обережна" Фото: кількість вбитих жителів маріуполя офіційно перевищує 22 тисячі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

За офіційними даними, кількість вбитих російськими окупантами маріупольців складає понад 22 тисячі. Проте ця цифра може бути набагато більшою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Маріуполя Вадима Бойченка під час брифінгу.

"Наша обережна цифра, поки ми ще могли рахувати, це 22 тисячі мирного населення, яких убили окупаційні війська. Це у рази більше, ніж зробила фашистська Німеччина за два роки окупації", - розповів Бойченко.

Зазначимо, що точна кількість загиблих жителів Маріуполя, які стали жертвами російської повномасштабної агресії - невідома, адже окупанти усіма способами намагаються приховати скоєні воєнні злочини у захопленому місті.

Нагадаємо, раніше супутник зафіксував четверте місце масового поховання біля оточеного Маріуполя - у самому місті неподалік Центрального цвинтаря.

Також стало відомо, що за вказівкою окупантів тіла загиблих у драмтеатрі Маріуполя скинули в братську могилу.

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