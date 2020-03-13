Мер Києва просить закрити авіасполучення з країнами, де поширюється коронавірус

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Міністерства інфраструктури та керівництва аеропорта "Бориспіль" закрити авіасполучення з країнами, де поширюється епідемія коронавірусу. Про це він написав у Facebook.

Мер міста зазначив, що київська влада спостерігає за ситуацією, коли до Києва досі прямують рейси з Мілану, у якому складна ситуація з поширення епідемії.

"Друзі! Звертаюся до Міністерства інфраструктури та керівництва аеропорта "Бориспіль" закрити авіасполучення з країнами, де поширюється епідемія короновірусу", - заявив він.

Кличко вважає, що припинення авіасполучення з країнами, де сьогодні поширюється епідемія, "необхідне для мінімізації ймовірності спалаху коронавірусу як у Києві, так і в країні загалом".

Нагадаємо, трьох пасажирів зняли з рейсу Мілан-Каїр у аеропорту "Бориспіль" для перевірки на коронавірус, тести виявились негативними. Пасажири літака скаржились на кашель.

РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області посилили заходи карантину через коронавірус, прийнято рішення закрити спортивні комплекси, басейни, лазні та інші подібні заклади.