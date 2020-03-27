Мер Івано-Франківська очікує піку захворювань на коронавірус у квітні

Через стрімке поширення коронавірусу в Івано-Франківську прогнозують пік захворюваності на Covid-19 у середині-кінці квітня. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків у своєму Facebook.

Марцінків прокоментував ситуацію з поширенням коронавірусу у місті.

"Щодня отримуємо швидкі тести. Міські медичні заклади тестують пацієнтів з підозрою на коронавірус. Піку збільшення хворих слід чекати у середині - кінці квітня. Мусимо бути готовими", - написав мер.

Як повідомляється, усього в Івано-Франківській області було зафіксовано 84 випадки підозр на коронавірус, 16 з них підтверджені.

Нагадаємо, у Івано-Франківській області виявили зараження коронавірусом у місцевого священника.

Також раніше повідомлялося, що коронавірус виявили у співробітника івано-франківської поліції. Правоохоронець разом з напарницею забезпечував госпіталізацію інших хворих коронавірусом. У напарниці зараження коронавірусом не виявили.