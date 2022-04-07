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Мер Бучі: 90% жертв серед мирних жителів загинули внаслідок розстрілів

Фото: 90% жертв серед мирних жителів загинули внаслідок розстрілів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що більшість мирних жителів міста під час окупації російськими військами загинули внаслідок обстрілів. Це майже 90%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера в інтерв'ю DW.

На питання журналіста, чи люди гинули в основному через розстріли або внаслідок артилерійських обстрілів Федорук відповів:

"Практично 90 відсотків - це кульові ураження, а не осколкові".

Нагадаємо, мер Бучі нещодавно повідомив, що під час окупації російськими військами в місті були застрелені щонайменше 320 мирних жителів. При цьому він додав, що особисто був свідком смертної кари кількох городян.

Додамо, після звільнення Бучі від російських окупантів з'явилися докази масових розправ над мирними жителями. Про те, що залишилося від міста - у матеріалі РБК-Україна.

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БучаВійна Росії проти України