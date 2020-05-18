Для мене це один народ: зірка Дизель Шоу знову потрапив у скандал (відео)

Зірка Дизель Шоу Сергій Писаренко знову потрапив у скандал через свої висловлювання про дружбу українців і росіян. Він заявив, що для нього це один народ і він не розділяє ці країни.

Сергій Писаренко в програмі "Антиподи" розповів, що його мати українка, а також громадянками України є його дружина і дочка. Батьки артиста і діти від першого шлюбу Писаренко живуть в Росії. Він заявив, що не розуміє, чому "братні" народи воюють між собою і вважає, що всю ситуацію контролює хтось зверху.

"Для мене це слов'яни, один народ. Я не розділяю ці країни. Родичі не посваряться, як би не намагався десь і хтось. Прості люди будуть спілкуватися. Зустрічаючись в інших країнах, Туреччині, зустрічаючись на одному пляжі, українці та росіяни як і раніше поруч засмагають і сідають ввечері за один стіл, посумують, вип'ють, потім потиснуть руки та роз'їжджаються по своїх країнах. У якийсь момент втомиться хтось десь лаяти нас, і ми спокійно будемо тиснути один одному руки...", - сказав Писаренко.

Він зазначив, що не може ненавидіти українців або росіян через військові дії на Донбасі. Про Крим Писаренко говорити відмовився.

"Чому українці та росіяни повинні стріляти один в одного? Я не можу з цим нічого зробити, але ненавидіти за це український народ я не можу. Також не можу ненавидіти росіян, тому що вони там сидять на Уралі та не розуміють, чому так відбувається. Це, на жаль, так", - додав гуморист.

Зірка Дизель Шоу заявив про братні народи

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що учасники Дизель Шоу засвітилися на каналі пропагандистів в РФ.