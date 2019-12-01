Щонайменше 10 людей вбито в результаті стрілянини в Мексиці біля кордону з США

Влада Мексики зіткнулися групою важко озброєних членів банди в північному місті Вілла Юніон, приблизно в 65 кілометрах від кордону з США, в результаті чого загинули щонайменше 10 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, чотири офіцери загинули і шестеро були поранені в ході годинної перестрілки в штаті Коауїла.

"Щонайменше 10 стрільців були вбиті. Держава діяла рішуче, щоб відбити атаку бойовиків", - сказав губернатор Коауилы Мігель Анхель Рікельме.

Відзначається, що група в'їхала в місто з населенням 3000 чоловік в колоні пікапів, а близько полудня штурмувала будівлі місцевої міськради.

Губернатор також додав, що нападники були членами Північно-східного картелю з сусіднього штату Тамауліпас. Крім того, ряд муніципальних службовців пропали без вісті.

Раніше РБК-Україна писало, що в Мексиці невідомі напали на сім'ю мормонів, в результаті чого дев'ять членів сім'ї були вбиті.

Також повідомлялося,що в Каліфорнії сталася стрілянина під час вечірки у місті Лонг-Біч. В результаті стрілянини постраждали дев'ять осіб і ще троє загинули. Постраждалі були госпіталізовані для надання медичної допомоги.