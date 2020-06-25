Менше половини українців згодні вакцинуватися від коронавірусу

У середині червня 2020 року були готові скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу 41% опитаних українців (25% точно і 16% скоріше за все). При цьому не робили б вакцинації 49% респондентів (37% точно і 12% скоріше всього).

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Як зазначають соціологи, найбільший відсоток згодних на вакцинацію серед тих, хто дуже боїться заразитися COVID-19, а найбільший відсоток абсолютно не готових - серед тих, хто взагалі не боїться коронавірусу.

За даними опитування, кількість українців, які дуже бояться захворювання коронавірусом порівняно з початком квітня скоротилося вдвічі - до 21% з 40%. Кількість тих, хто швидше побоюється такої можливості, залишається стабільним і становить 26%.

Стабільним залишається і відсоток тих, хто скоріше не боїться можливості захворіти COVID-19 (15%). Крім того, з початку червня відзначається істотне збільшення числа тих, хто взагалі не боїться захворіти коронавірусом (20% у червні проти 8% у квітні).

Опитування проводилося в період з 10 по 16 червня 2020 рік серед 1009 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - CATI-опитування (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) ролінгового формату. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 3,7%.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, в середині травня 57% українців більше побоювалися економічних наслідків від запровадження карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу.

Нагадаємо, за даними опитування Research & Branding Group, на початку червня кожен другий українець (52%) відчув зниження доходів за час урядового карантину, запровадженого в березні для боротьби зі спалахом Covid-19.