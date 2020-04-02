Менше половини українців вважають успішною боротьбу влади з коронавірусом

Наприкінці березня 40% українців вважають, що влада успішна в протидії епідемії коронавірусу, 48% - притримуються думки, що неуспішна. Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, 17% респондентів вважають, що влада успішна в запобіганні можливих економічних труднощів в Україні, пов'язаних з епідемією коронавірусу; 57% думають, що неуспішна.

Крім того, 17% респондентів думають, що влада успішна у забезпеченні доступності медичних послуг для громадян, 70% вважають, що не успішна.

Близько половини українців (49%) думають, що обмежувальні заходи спрямовані на протидію епідемії коронавірусу були прийняті вчасно; 38% думають, що влада запізнилася з протидією епідемії; 5% притримуються думки, що обмежувальні заходи було вжито передчасно.

Крім того, 43% опитаних українців виступають за більш жорсткі заходи забезпечення карантину, ніж зараз; 40% думають, що вжиті заходи цілком адекватні ситуації; 9% притримуються думки, ці заходи повинні бути менш жорсткими, введено занадто багато непотрібних обмежень; 1% вважають, що ніяких обмежувальних заходів взагалі не потрібно.

КМІС провів опитування з 27 по 30 березня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Info Sapiens, станом на кінець березня 69% українців відчули негативні наслідки епідемії коронавірусу, зокрема, 60% зазначили фінансові втрати.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Info Sapiens, серед українців, хто працював до карантину, запровадженого через епідемії коронавірусу, лише 46% за березень отримають заробіток в повному обсязі, 34% - у меншому обсязі, ніж очікувалося, а 10% втратили роботу через карантин.