Менше 60%. У МОН розповіли про рівень вакцинації в школах

У Міністерстві освіти та науки України розповіли, скільки співробітників закладів освіти зробили щеплення від коронавірусу. Провакциновано менше 60% від загальної кількості.
Про це повідомили в МОН у відповідь на запит РБК-Україна.
В Україні зробили щеплення:
При цьому в Міністерстві освіти не змогли надати виданню інформацію про рівень вакцинації по окремих регіонах і навчальним закладам. У відомстві зазначили, що ці дані збирають департаменти освіти при обласних державних адміністраціях.
РБК-Україна направило відповідні запити в кожну область, однак на момент публікації відповіді поки не отримано.
Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що навчальні заклади будуть переходити на дистанційне навчання в разі перебування району або міста в "червоній зоні" карантину.
У "жовтій" та "помаранчевій" зонах очна форма навчання можлива, якщо в навчальному закладі вакциновано 80% персоналу.