Менше 300: в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року

В Україні виявили 296 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Запорізькій області.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Госпіталізували 318 осіб, помер 21 пацієнт, а одужали 829 осіб. За вчора протестували методом ПЛР - 11 881 особу, методом ІФА - 1 448 осіб, експрес-тестами - 4 100 осіб.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.
Захворіли 2 230 142 особи; одужали 2 152 969 осіб, а померли 52 053 пацієнти.
Нагадаємо, у Київській школі економіки попередили, що нова хвиля коронавірусу може початися вже влітку, якщо в Україні почне поширюватися штам "Дельта".
Зазначимо, Кабінет Міністрів України продовжив карантин в Україні до 31 Серпня 2021 року. Також Уряд прийняв рішення про ослаблення обмежень в країні.