"Меня пытали и бросили умирать": Эктор Хименес-Браво шокировал, почему сбежал из Колумбии

Украинский шеф-повар и судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво впервые рассказал, как чуть не погиб на родине - в Колумбии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью знаменитости Маше Ефросининой.
В эмоциональном разговоре он вспомнил, как в 22 года его похитили, жестоко избили и оставили умирать на обочине дороги в городе Медельин.
"Моя жизнь складывалась непросто. Я родился в стране посреди горных долин. Я жил в Медельине в разгар войны Пабло Эскобаро. Меня похищали. Меня пытали. К сожалению, это не первая моя война", - признался Эктор.
Несмотря на трагический опыт, он не стал жалеть себя, а наоборот - продолжает активно поддерживать Украину.
"Использую ли я это как повод сказать: "Я уже настрадался, теперь поживу для себя, не буду помогать Украине?". Нет, наоборот. Потому что именно поэтому я понимаю боль, которую мы все сейчас переживаем, потому что я это уже проходил", - подчеркнул шеф-повар.
Хименес-Браво рассказал, что в юности открыл кулинарную школу в Медельине, что стало причиной преследований со стороны партизан, которые в то время контролировали регион и требовали деньги у бизнесов.
"Меня похитили не из-за политических взглядов или из-за поддержки кого-то из политиков. Нет, я просто был молодым человеком с идеями, который пытался построить свое дело", - рассказал шеф.
Его похитили прямо посреди улицы по дороге на работу. Избили и нанесли семь ножевых ранений в спину.
"Семь раз ударили ножом в спину. Самый глубокий удар. Вот здесь. Другие вот здесь выше. Меня били очень жестоко. Следующее, что я помню, я проснулся в больнице", - вспомнил Эктор.
По словам звезды, его жизнь спас таксист, который случайно нашел его на обочине дороги. Именно после этого инцидента он решил покинуть Колумбию.
"Я никогда об этом не говорил публично, но именно из-за этого я покинул Колумбию", - отметил ресторатор.
Эктор также вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину почувствовал себя беженцем во второй раз в жизни.
"Я знаю украинцев. Я знаю, как они гордятся своей работой, своими квартирами, своей одеждой, тем, что ходят в рестораны. Я знаю, какая это достойная нация. И из-за войны, из-за врага эти гордые люди попали в ситуацию, когда надо просить. Это очень несправедливо. Очень", - сказал он.
И именно этот опыт, как объяснил Эктор, мотивирует его помогать Украине, несмотря на личные трагедии.
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