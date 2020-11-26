Меморіал Голокосту "Бабин Яр" представляє перший інтерактивний аудіовиставу про трагедію

Фото: додаток з аудіовиставою "29/09" (прес-служба)

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" спільно з креативною студією «Історія майбутнього» представляють аудіовиставу "29/09". За допомогою мобільного додатку, який можна завантажити безкоштовно вже зараз, усі охочі зможуть почути розповідь про трагедію Бабиного Яру та дізнаєтесь історії свідків тих подій.

Про це повідомляє прес-служба центру.

Вистава заснована на реальних подіях і розповідає про долю десятків тисяч людей, які йшли на смерть до Бабиного Яру 29 вересня 1941 року. Прямуючи вулицею Юрія Іллєнка та алеями меморіального парку "Бабин Яр" до станції метро "Дорогожичі", ви почуєте історії тих, хто вижив, і тих, хто загинув. Кожна з них пов'язана з певною точкою на території Бабиного Яру.

Кожне переміщення між точками маршруту супроводжується розповіддю про події, що відбулися цього фатального дня у світі. Це фрагменти щоденників людей з різних куточків світу та новинні замітки у пресі від 29 вересня 1941 року. Таким чином трагедія Бабиного Яру вплетена у масштабну трагедію Другої світової війни.

В аудіовиставі використовується технологія AR. Картини минулого з'являються у доповненій реальності. Сучасні вулиці й парк змінюються, і ви бачите Київ вересня 1941-го.

"І хоча сучасні технології не можуть замінити реальність, але вони дозволяють доторкнутися до трагедії та зробити ще один крок назустріч тому, щоб перетворити Бабин Яр з місця забуття на місце пам'яті. Це початок тривалої подорожі у болісну історію, кінцем якої є осмислення сьогодення", - зазначають у центрі.

Аудіовистава призначена для індивідуального прослуховування. Додаток доступний у трьох мовних версіях: українською, англійською і російською.

Завантажити додаток "Бабин Яр" з аудіовиставою "29/9" можна в смартфонах, що підтримують IOS та Android.

Тривалість 55 хвилин. У творі описуються сцени жорстокості, тому вікове обмеження 18+.

Варто відзначити, що аудіовистава "29/09" - ще один проєкт Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", який мовою сучасних технологій розповідає про трагедію Бабиного Яру, допомагає віднайти втрачені зв'язки з подіями минулого заради того, щоб подібна трагедія ніколи знову не повторилася.

Додаток розроблений спільно з креативною студією "Історія майбутнього", заснованою журналістом і письменником Михайлом Зиґарем. Студія відома своїми мультимедійними проєктами про історичні події мовою сучасних технологій. Серед проєктів - 1939live про події 1939 року у режимі реального часу і перший документальний серіал для смартфонів 1968.DIGITAL, що вийшов французькою, англійською та російською мовами.

Бабин Яр став страшним символом Голокосту у Східній Європі. 29-30 вересня 1941 року в Бабиному Яру було розстріляно 33771 єврея-жителя Києва. Це чи не наймасовіший одноразовий розстріл часів Другої світової війни. Всього за роки окупації з 1941 по 1943 роки у Бабиному Яру загинуло 100 тисяч осіб - євреїв, ромів, а також українських націоналістів, військовополонених, пацієнтів психлікарні.

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", створений у вересні 2016 року. Це неурядова благодійна організація, покликана вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру і сприяти гуманізації людства шляхом збереження і вивчення історії Голокосту. Фонд прагне побудувати центр освіти, документації і пам'яті, присвячений трагічним подіям вересня 1941 року.