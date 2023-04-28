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В Мелитопольском районе из-за отравления скончались 20 оккупантов, - Генштаб

Фото: в Мелитопольском районе отравились 20 оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Мелитопольском районе Запорожской области смертельно отравились российские оккупанты. В результате инцидента 20 россиян скончались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Захватчики продолжают нести потери, в частности, и небоевые. Так, в одном из подразделений противника, находящегося в Мелитопольском районе Запорожской области, в результате отравления из-за употребления неизвестного вещества, 24 апреля скончались 20 захватчиков", - говорится в сводке.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 540 российских захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 189 тысяч солдат.

Как сообщала британская разведка, армия РФ помимо огромных потерь на поле боя имеет и другие проблемы. Среди них - массовое пьянство.

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