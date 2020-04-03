В Мелітополі заразились коронавірусом два підлітки

В місті Мелітополі підтверджено 3 нових випадки коронавірусної інфекції, з яких 2 дітей віком 16-17 років. Про це повідомляє прес-служба Мелітопольської міської ради.

Як зазначається, ці пацієнти на даний час знаходяться вдома під наглядом своїх сімейних лікарів та отримують лікування в домашніх умовах.

Всього в місті Мелітополі на 3 квітня 2020 року зареєстровано 13 осіб з підтвердженим діагнозом, 1 пацієнт одужав.

Разом з тим, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Раніше в Міністерстві внутрішніх справ повідомляли, що пік епідемії очікується в період з 15 по 25 квітня.

Також РБК-Україна писало, що 1 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про посилення карантину в Україні з-за зростання кількості хворих коронавірусом. Зокрема, введено заборону на перебування в громадському місці без маски, а також переміщення групою з більш двох чоловік.