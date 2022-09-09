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У Мелітополі чутно вибухи та стрілянину

Фото: У Мелітополі чутно вибухи та стрілянину (wikipedia.org)
Автор: Олег Васьків

У Мелітополі ввечері 9 вересня чутно звуки вибухів і стрілянини. Ймовірно, українські військові завдали удару по росіянах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"ЗСУ бажають окупантам недоброї ночі", - зазначив мер.

Федоров розповів, що звуки вибухів і стрілянини пролунали близько 23:45 години.

За його словами, наразі подробиці з'ясовують.

Нагадаємо, що у Мелітополі підірвали штаб "Єдиної Росії", який готував "референдум".

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МелітопольВійна Росії проти України