У Мелітополі чутно вибухи та стрілянину

У Мелітополі ввечері 9 вересня чутно звуки вибухів і стрілянини. Ймовірно, українські військові завдали удару по росіянах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"ЗСУ бажають окупантам недоброї ночі", - зазначив мер.
Федоров розповів, що звуки вибухів і стрілянини пролунали близько 23:45 години.
За його словами, наразі подробиці з'ясовують.
Нагадаємо, що у Мелітополі підірвали штаб "Єдиної Росії", який готував "референдум".
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