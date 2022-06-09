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У Мелітополь масово звозять тіла окупантів, м'ясокомбінат перетворили на морг, - ГУР

Фото: окупанти шукають холодильники для тіл солдатів у Мелітополі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупований Мелітополь (Запорізька область) масово звозять тіла убитих російських солдатів. Тому самопроголошена "влада" міста переобладнала м'ясокомбінат в морг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, міський морг вже заповнений окупантами. Загарбники шукають додаткові холодильники для зберігання тіл російських військових, які загинули в боях на напрямку Пологи - Гуляйполе.

Зазначається, що 6 червня російські військові оглянули м'ясокомбінат "Арон-М" та повідомили керівництву, що переобладнають його в морг на безоплатній основі.

"Ці події пов’язані з великими втратами окупантів у живій силі. Окрім того, тривале зберігання тіл вбитих пов’язано з намірами російського керівництва приховати реальні масштаби втрат від російського електорату", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупаційна влада у Мелітополі почала підготовку "референдуму" для приєднання до складу Росії.

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МелітопольВійна Росії проти України