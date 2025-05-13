В Мексике убили кандидата в мэры во время прямого эфира: есть жертвы, среди них ее дочь

В понедельник, 12 мая была убита кандидат на пост мэра города Тексистепек Есения Лару Гутьеррес, которая баллотировалась от правящей партии "Морена".

Нападение подтверждено властями штата - это уже второе подобное убийство кандидата в Веракрусе всего за несколько недель до выборов, назначенных на 1 июня.

Вместе с ней погибли еще четыре человека, включая ее дочь. По меньшей мере три человека получили ранения.

Инцидент произошел во время публичного мероприятия, которое транслировалось в прямом эфире на Facebook.

По словам губернатора штата Росио Нале, нападение произошло во время предвыборного каравана в воскресенье. Вооруженные нападавшие открыли огонь по сторонникам кандидата.

"Ни одна избранная должность не стоит того, чтобы за нее умирать", - заявила губернатор Нале во время брифинга.

Она также пообещала, что вся государственная власть будет сконцентрирована на том, чтобы гарантировать честные и безопасные выборы.

Трагедия произошла в городе Тексистепек, что имеет около 20 тысяч жителей и расположен на юго-запад от стратегического порта нефтяной промышленности Коацакоалькос. В понедельник в городе состоялись траурные церемонии