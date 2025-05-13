В Мексике убили кандидата в мэры во время прямого эфира: есть жертвы, среди них ее дочь
В Мексике во время предвыборного убили расстреляли кандидата в мэры от правящей партии. Погибли пять человек, среди них ее дочь.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN и AP News.
В понедельник, 12 мая была убита кандидат на пост мэра города Тексистепек Есения Лару Гутьеррес, которая баллотировалась от правящей партии "Морена".
Нападение подтверждено властями штата - это уже второе подобное убийство кандидата в Веракрусе всего за несколько недель до выборов, назначенных на 1 июня.
Вместе с ней погибли еще четыре человека, включая ее дочь. По меньшей мере три человека получили ранения.
Инцидент произошел во время публичного мероприятия, которое транслировалось в прямом эфире на Facebook.
По словам губернатора штата Росио Нале, нападение произошло во время предвыборного каравана в воскресенье. Вооруженные нападавшие открыли огонь по сторонникам кандидата.
"Ни одна избранная должность не стоит того, чтобы за нее умирать", - заявила губернатор Нале во время брифинга.
Она также пообещала, что вся государственная власть будет сконцентрирована на том, чтобы гарантировать честные и безопасные выборы.
Трагедия произошла в городе Тексистепек, что имеет около 20 тысяч жителей и расположен на юго-запад от стратегического порта нефтяной промышленности Коацакоалькос. В понедельник в городе состоялись траурные церемонии
Напомним, ранее мы писали, что вооруженные боевики убили по меньшей мере 13 мексиканских полицейских в засаде в центральном штате Мехико.
Нападение стало одним из самых ужасных массовых убийств сотрудников сил безопасности, которые поразили страну за последние годы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.