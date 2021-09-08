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У Мексиці оголосили незаконною криміналізацію абортів

Автор: Артур Родивилов

Аборт не може вважатися злочином, визначеним законами штатів Мексики. Рішення Верховного суддя, прийняте суддями одноголосно, скасовує відповідні положення закону штату Коауїла, що межує на півночі з американським штатом Техас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал AFP.

Судді в інших мексиканських штатах також мають посилатися на рішення Верховного суду.

Президент Верховного суду Мексики Артуро Сальдівар назвав рішення "ще одним кроком в історичній боротьбі за рівність жінок, за їхню гордість і можливість повністю користуватися своїми правами".

До моменту винесення рішення аборт протягом перших 12 тижнів вагітності був дозволений в Мехіко і трьох штатах Мексики. На решті території країни з переважно католицьким населенням аборт дозволявся тільки в разі зґвалтування.

Джерело AFP в судовій системі зазначило, що мешканки Штатів, де закон забороняє аборти, зможуть пройти процедуру після рішення суду.

У вересні в Техасі набув чинності закон, що забороняє аборти в тих випадках, коли у плода вже прослуховується серцебиття, тобто приблизно після шести тижнів вагітності. Закон не кримінального переслідування порушників, але дозволяє жителям штату подавати на них до суду.

Закон встояв у Верховному суді США. Президент США Джо Байден розкритикував рішення суду і пообіцяв вжити всіх заходів, щоб забезпечити жінка в Техасі право на безпечні та легальні аборти.

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Мексика