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У Мексиці лікар потрапила в реанімацію після вакцинації від COVID-19

Мексика, Неділя 03 січня 2021 14:06
У Мексиці лікар потрапила в реанімацію після вакцинації від COVID-19
Фото: тест на коронавірус (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

У Мексиці вивчають справу 32-річної медпрацівниця. Її госпіталізували з підозрою на енцефаломієліт після отримання вакцини Pfizer-BioNTech проти коронавируса.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Лікар потрапила в реанімаційне відділення держлікарні після того, як у неї виникли судоми, утруднення дихання і висипання.

Міністерство охорони здоров'я країни інформує, що попередній діагноз - енцефаломієліт (запалення головного та спинного мозку).

У МОЗ підкреслили, що хвора виявилася схильною до алергічних реакцій. Під час клінічних випробувань не було даних про те, що у кого-небудь з випробовуваних розвивалося запалення мозку після застосування вакцини.

Агентству не вдалося зв'язатися з Pfizer і BioNTech для отримання коментаря з приводу цього інциденту.

Нагадаємо, в Мексиці і Чилі 24 грудня розпочалася вакцинація населення від коронавируса. Першими дози препарату Pfizer отримують медики, що працюють з хворими COVID-19.

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