У Мексиці учасники однієї з банд влаштували масове вбивство

Не менше 26 людей стали жертвами масового вбивства на півдні Мексики в місті Коацакоалькос. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що учасники невстановленої банди напали на бар Caballo Blanco ("Білий кінь"), заблокували виходи і підпалили заклад "коктейлями Молотова". За останніми даними, в результаті інциденту загинули не менше 26 осіб.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор вже назвав напад "жахливим". Зазначимо, цей інцидент став одним з найбільш важких з моменту вступу Обрадора на посаду в грудні минулого року. Однією з його обіцянок було умиротворення місцевих банд.

В заяві генерального прокурора штату Веракрус говориться, що в барі загинули десять жінок та 16 чоловіків, а ще 11 поранених доставили в довколишні лікарні. Крім того, встановлено, що напад став результатом війни між кримінальними угрупованнями.

Нагадаємо, раніше в Мексиці озброєне угрупування напало на більярдний клуб у місті Ірапуато. В результаті інциденту загинули вісім людей, ще троє отримали поранення.