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У Мексиці створили нано-маску, яка знищує коронавірус

Автор: Марія Кучерявець

У Національному автономному університеті Мексики (UNAM) створили захисну маску з використанням наношарів срібла і міді. Вчені заявили, що вона повністю нейтралізує коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Що показало дослідження

Як зазначили в UNAM, якщо вірусна концентрація була високою, COVID зникав з маски більш ніж на 80% приблизно за вісім годин,

Втім, якщо вірусне навантаження була низьким, то протягом двох годин вірусна РНК зовсім не простежувалася.

Як працює захист

Вчені пояснюють, що при контакті з наношаром зі срібла та міді мембрана COVID-19 розривається, і його РНК пошкоджується.

Таким чином, навіть якщо утилізувати таку маску неналежним чином, то "вона не буде мати на собі частинки інфекції як її мають звичайні".

Зазначено, що дана маска є багаторазовою, її можна прати до 10 разів при цьому вона не втратить своїх властивостей.

В UNAM назвали винайдену маску SakCu, Sak - означає срібло, а Cu - хімічний символ міді.

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