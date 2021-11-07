RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Мексиці в результаті масштабної ДТП загинули щонайменше 19 людей

Автор: Анна Полисученко

У Мексиці в результаті масштабного ДТП загинули мінімум 19 осіб. Ще троє людей постраждали в результаті інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Diario de Coahuila.

ДТП сталося на трасі Мехіко-Пуебла поблизу пункту отримання плати за проїзд по дорозі в муніципалітеті Чалко.

За попередніми даними, через несправні гальма водій вантажівки, що перевозила клей, не впорався з керуванням і в'їхав у щонайменше дев'ять транспортних засобів, які знаходилися в черзі.

В результаті кілька автомобілів загорілися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мексика