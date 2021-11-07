ru ua
Нд, 07 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Мексиці в результаті масштабної ДТП загинули щонайменше 19 людей

Новость на русском →
Мексика, Неділя 07 листопада 2021 05:30
У Мексиці в результаті масштабної ДТП загинули щонайменше 19 людей Фото: у Мексиці в результаті масштабного ДТП загинули мінімум 19 осіб (twitter.com/BuzosNoticias)
Автор: Анна Полисученко

У Мексиці в результаті масштабного ДТП загинули мінімум 19 осіб. Ще троє людей постраждали в результаті інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Diario de Coahuila.

ДТП сталося на трасі Мехіко-Пуебла поблизу пункту отримання плати за проїзд по дорозі в муніципалітеті Чалко.

За попередніми даними, через несправні гальма водій вантажівки, що перевозила клей, не впорався з керуванням і в'їхав у щонайменше дев'ять транспортних засобів, які знаходилися в черзі.

В результаті кілька автомобілів загорілися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мексика
NEWS
Помер екс-нардеп Звягільський
Помер екс-нардеп Звягільський
DAILY
Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин