У Мексиці в результаті масштабної ДТП загинули щонайменше 19 людей
Фото: у Мексиці в результаті масштабного ДТП загинули мінімум 19 осіб (twitter.com/BuzosNoticias)
У Мексиці в результаті масштабного ДТП загинули мінімум 19 осіб. Ще троє людей постраждали в результаті інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Diario de Coahuila.
ДТП сталося на трасі Мехіко-Пуебла поблизу пункту отримання плати за проїзд по дорозі в муніципалітеті Чалко.
За попередніми даними, через несправні гальма водій вантажівки, що перевозила клей, не впорався з керуванням і в'їхав у щонайменше дев'ять транспортних засобів, які знаходилися в черзі.
В результаті кілька автомобілів загорілися.