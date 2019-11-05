У Мексиці розстріляли сім'ю мормонів

У Мексиці невідомі напали на сім'ю мормонів, в результаті чого дев'ять членів сім'ї були вбиті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, члени спільноти мормонів подорожували на трьох автомобілях недалеко від американо-мексиканського кордону. Сім'я їхала з міста Бависпе в Ла-Мора.

За попередніми даними, вони піддалися нападу з боку злочинного угруповання між штатами Сонора і Чиуауа.

Родич загиблих розповів функціями., що невідомі обстріляли три машини, в результаті чого загинули три жінки і шестеро дітей, в тому числі двоє немовлят.

Asi se vive en el Gobierno de @lopezobrador_ Mormones Mexicanos, mujeres y niños inocentes emboscados en la Sierra de Chihuahua son acribillados y quemados vivos por los Carteles que mandan en Mexico! @Javier_Corral @revistaproceso @CarlosLoret @CiroGomezL pic.twitter.com/uQNJYbeO73 — LeBaron (@AlexLebaron1) November 4, 2019

Нагадаємо, на півночі штату Каліфорнія (США) в місті Оринда сталася стрілянина на костюмованій вечірці на честь Хеллоуїна, в результаті чого загинули чотири людини, ще чотири отримали поранення.

Крім того, у Франції у місті Марсель сталася стрілянина в барі, в результаті чого було поранено шість осіб. Нападник під'їхав до бару на мотоциклі, відкрив вогонь і втік. Одного з постраждалих госпіталізували з серйозними пораненнями.

Також в американському штаті Каліфорнія сталася стрілянина під час вечірки у місті Лонг-Біч. В результаті стрілянини постраждали дев'ять осіб і ще троє загинули. Постраждалі були госпіталізовані для надання медичної допомоги.